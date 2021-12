Handbalsters werken op WK aan doelsaldo tegen Kazachstan

De Nederlandse handbalvrouwen hebben op het wereldkampioenschap in Spanje ook de tweede wedstrijd in de hoofdronde gewonnen. Het team van bondscoach Monique Tijsterman ondervond in Castelló geen enkele weerstand van Kazachstan. Oranje won met 61-15 en werkte daarmee flink aan het doelsaldo. Halverwege was de stand 27-9.

Titelverdediger Nederland ontsnapte twee dagen eerder tegen Roemenië, tijdens het eerste duel in de hoofdronde, aan puntenverlies (31-30). In de tussenronde hadden de handbalsters al twee keer een enorme overwinning gehaald op Oezbekistan (58-17) en Puerto Rico (55-15), net als Kazachstan ‘kleine’ handballanden. Maandag volgt de eerste topper voor Oranje op het WK, tegen regerend Europees kampioen Noorwegen.

Nog nooit maakte Nederland zoveel doelpunten in een interland. Bo van Wetering nam liefst achttien treffers voor haar rekening en Dione Housheer dertien. De overige doelpunten in het eenzijdige duel kwamen op naam van Kelly Dulfer (vijf), Larissa Nusser (vier), Lois Abbingh (vier), Angela Malestein (vier), Zoë Sprengers (drie), Kelly Vollebregt (drie), Danick Snelder (drie), Debbie Bont (twee) en Inger Smits (twee).

Merel Freriks ontbrak zaterdag in de selectie. De cirkelspeelster bekeek het duel vanaf de tribune omdat een familielid van haar is overleden. Vollebregt nam de plek van Freriks over. Het is nog niet duidelijk of Freriks er maandag tegen Noorwegen wel weer bij is. “Per dag wordt bekeken wat in het belang van Merel de beste/gewenste situatie is”, liet de handbalbond weten.

Oranje heeft in groep II van de hoofdronde 7 punten na vier wedstrijden. Noorwegen kan de eerste plek later op zaterdag bij winst op Zweden weer overnemen. Nederland moet bij de eerste twee landen in de groep eindigen om de kwartfinales te bereiken.