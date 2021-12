Schaatser Mantia wint ook 1500 meter in Calgary

Schaatser Joey Mantia heeft voor de tweede keer in een week een wereldbekerrace op de 1500 meter gewonnen. De Amerikaan schreef in Calgary de schaatsmijl op zijn naam met een tijd van 1.41,86. Hij zegevierde vorig weekeinde in Salt Lake City in 1.41,15.

De Canadees Connor Howe eindigde in Calgary als tweede in 1.42,42. De Noor Allan Dahl Johansson pakte brons met 1.43,27.

Marcel Bosker en Louis Hollaar kwamen als enige Nederlanders in actie in de A-divisie. Zij reden in de eerste rit tegen elkaar en vervulden een bijrol in het hele deelnemersveld. Bosker eindigde op de veertiende plaats met 1.44,83 en Hollaar belandde met 1.45,76 op de zestiende plek.

De Nederlandse top op de schaatsmijl liet de wereldbeker in Calgary aan zich voorbijgaan. Olympisch kampioen Kjeld Nuis, wereldkampioen Thomas Krol en Patrick Roest, tweede tijdens de Winterspelen in 2018, hadden tijdens de eerste drie wereldbekers in principe al voldoende punten verzameld voor Nederland om bij de Olympische Spelen in februari in China drie startbewijzen op deze afstand te bemachtigen.

Veel eremetaal zat er dit seizoen op de wereldbeker op de 1500 meter echter nog niet in voor de Nederlanders. Alleen Krol belandde vorige week in Salt Lake City op het podium (derde).

De Chinees Zhongyan Ning ging zaterdag in Calgary evenmin van start op de 1500 meter. Hij moest daardoor zijn leidende positie in de wereldbekerstand afstaan aan Mantia.

Kars Jansman, Marwin Talsma en Tijmen Snel komen in de Nederlandse nacht van zaterdag op zondag in Calgary in actie op de 1500 meter in de B-divisie.