Sportkoepel NOC*NSF voelt wel meer begrip van politiek

Sportkoepel NOC*NSF begrijpt gezien de laatste ontwikkelingen de zorgen van het kabinet over de verspreiding van het coronavirus. Dat zegt algemeen directeur Marc van den Tweel tegen het ANP in een eerste reactie op de ‘coronapersconferentie’ van dinsdagavond. “De toon was ernstig. Terecht. We weten niet precies wat er met deze nieuwe variant op ons afkomt.”

Na 17.00 uur mag er sinds enige weken niet meer worden gesport dan wel getraind. Veel bonden besloten vervolgens de competities stil te leggen. Natuurlijk had Van den Tweel graag gezien dat die maatregel van tafel was gegaan. “Maar eerlijk gezegd komt het niet als een verrassing dat dit nu niet gebeurt. Van mij zul je ook geen hartstochtelijk pleidooi horen om het in deze situatie direct anders te doen. Maar we zien wel een kentering binnen het kabinet en hopen dat de maatregelen voor de sport binnenkort worden versoepeld.”

“Het kabinet en de Tweede Kamer hebben na de vorige persconferentie gezegd dat sport en bewegen essentieel zijn voor de samenleving”, vervolgt Van den Tweel. “Dat is voor ons een grote winst. Men heeft ook duidelijk aangegeven de sport zo snel mogelijk meer ruimte te willen geven. We zijn daarom hoopvol gestemd. Maar nu is het even afwachten. Wat adviseert het OMT met betrekking tot de nieuwe variant en wat is het effect van de boosterprik? Op dit moment weten we het allemaal nog niet.”

Of de kerstvakantie, en in samenhang daarmee de vervroegde sluiting van de scholen, de sportclubs de komende weken meer ruimte geeft om overdag extra dingen te organiseren kan Van den Tweel niet meteen zeggen. “De termijn waarop dat allemaal zou moeten gebeuren, is kort. Praktisch is het moeilijk haalbaar. Verder heeft de premier opgeroepen om kinderen in die periode in de boezem van het gezin te houden. Daar kunnen we ook niet zomaar aan voorbijgaan.”

Verder blijft Van den Tweel achter de eerder door NOC*NSF aangevoerde argumenten staan om de sport open te houden. “Onderzoeken hebben uitgewezen dat het besmettingsgevaar in de sport marginaal is. Daarnaast hebben we ongelooflijk ons best gedaan om ons steeds weer aan te passen en ons aan de regels te houden, waardoor sport min of meer risicoloos beoefend kan worden. Al die clubs, al die vrijwilligers, al die trainers, hebben dat soms in een tijdbestek van enkele dagen gedaan. Daarvoor verdient de sport heel veel credits.”