Rotterdam wil WK turnen organiseren in 2026

Rotterdam wil in 2026 het WK turnen organiseren. De stad bereidt momenteel een bid voor om het sportevenement binnen te halen.

De nationale turners hebben in het Topsportcentrum in Rotterdam sinds september 2021 hun thuishaven. Daar is een trainings- en wedstrijdhal ingericht. Met het topsportprogramma wil Rotterdam de turnsport in de stad en de regio een boost geven. “Het organiseren van het WK turnen in 2026 sluit hier naadloos bij aan”, laat sportwethouder Christine Eskes weten. Als Rotterdam het evenement krijgt toegewezen betaalt de stad tot 1,35 miljoen euro voor de organisatie ervan.

Tijdens het WK turnen strijden zo’n vijfhonderd atleten uit ongeveer zeventig landen om medailles. In mei 2022 maakt de Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) de definitieve locatie voor 2026 bekend. In 1987 en 2010 organiseerde Rotterdam eerder de wereldkampioenschappen turnen. Het evenement van dit jaar vond in oktober in Japan plaats.