Hamilton en teambaas Mercedes slaan FIA-gala uit protest over

Lewis Hamilton ontbreekt donderdagavond op het gala van de internationale autosportfederatie FIA in Parijs. Teambaas Toto Wolff van Mercedes slaat de feestelijke afsluiting van het seizoen ook over, uit onvrede over de gang van zaken bij de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi. Mercedes laat zich in de Franse hoofdstad vertegenwoordigen door technisch directeur James Allison.

Op het gala ontvangt Max Verstappen de bokaal voor de wereldkampioen. Ook de kampioenen in andere klasses worden gehuldigd. Mercedes krijgt een bokaal als winnaar van het WK voor constructeurs in de Formule 1. Normaal gesproken komen ook de nummers 2 en 3 van het individuele WK naar het slotgala. Hamilton, die achter Verstappen als tweede eindigde, ontbreekt volgens Wolff in ieder geval. Het is onduidelijk of de Finse Mercedes-coureur Valtteri Bottas, die derde werd, wel gaat.

De Duitse renstal is nog altijd boos over de afloop van de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi. Mercedes voelt zich bestolen door de wedstrijdleiding, die in de laatste rondes met enkele beslissingen een bepalende rol speelde in de titelstrijd. Niet Hamilton, maar Verstappen pakte daardoor de titel.