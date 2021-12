Wielrenner Van Aert voor tweede keer op rij sportman van België

Wielrenner Wout van Aert is op het Sportgala in Schelle voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot sportman van het jaar in België. De prijs bij de vrouwen ging naar olympisch turnkampioene Nina Derwael. De hockeyers die eveneens goud wonnen in Tokio werden uitgeroepen tot ploeg van het jaar.

In de jaarlijkse verkiezing van de Sportpress, de vereniging van Belgische sportjournalisten, kreeg de renner van Jumbo-Visma 21 punten meer dan marathonloper Bashir Abdi. Van Aert won een zilveren medaille in de olympische wegwedstrijd. Naast het zilver op de Spelen won hij ook nog 3 ritten in de Tour de France en de Amstel Gold Race.

Derwael won de prijs voor de derde keer. Ze schitterde in Tokio met olympisch goud op de brug met ongelijke leggers. Ook voor de hockeyers is het al de derde keer in vier jaar tijd dat ze verkozen worden tot ploeg van het jaar.