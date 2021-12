Sjöström onttroont Kromowidjojo als wereldkampioene op 50 vrij

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft op de slotdag van de WK kortebaan in Abu Dhabi genoegen moeten nemen met het zilver op de 50 meter vrije slag. De Groningse, die bij de vorige drie WK’s in het 25-meterbad het goud veroverde op de kortste afstand, werd verslagen door Sarah Sjöström. De Zweedse zegevierde in 23,08 seconden, Kromowidjojo tikte als tweede aan in 23,31.

De drievoudig olympisch kampioene prolongeerde zondag wel haar wereldtitel op de 50 meter vlinderslag. ‘Kromo’ zwom dinsdag mogelijk haar laatste race. Het boegbeeld van de Nederlandse zwemploeg gaat tijdens de feestdagen nadenken over haar toekomst. De kans is aanwezig dat Kromowidjojo net als Femke Heemskerk een punt achter haar carrière zet.