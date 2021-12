Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs voor Hennie Kuiper

Voormalig wielrenner Hennie Kuiper heeft de Fannie Blankers-Koen Carrièreprijs gekregen. De 72-jarige Kuiper ontving die oeuvreprijs uit handen van oud-winnaar Joop Zoetemelk op het Sportgala in Haarlem, waar werd teruggeblikt op alle sportprestaties in 2020 en 2021. “Ik ben hier best trots op”, aldus Kuiper, een van de meest succesvolle Nederlandse wielrenners ooit.

Kuiper werd in 1972 olympisch kampioen en drie jaar later wereldkampioen op de weg. Hij won daarnaast klassiekers als de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Milaan-Sanremo en de Ronde van Lombardije.

Sportkoepel NOC*NSF besloot na het overlijden van oud-atlete Blankers-Koen in 2004 om jaarlijks een oeuvreprijs uit te reiken, om zo de grootste sportlegendes uit de Nederlandse geschiedenis te eren. Eerdere winnaars zijn Sjoukje Dijkstra, Anton Geesink, Ard Schenk, Johan Cruijff, Nico Rienks, Leontien Zijlaard-van Moorsel, Peter Blangé, Inge de Bruijn, Pieter van den Hoogenband, Edwin van der Sar, Anky van Grunsven, Teun de Nooijer, Rintje Ritsma, Joop Zoetemelk, Esther Vergeer, Yvonne van Gennip, Marianne Timmer en Richard Krajicek. De laatste vijf winnaars van deze prijs bepalen steeds samen wie de prijs uitgereikt krijgt.