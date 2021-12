Lansink volgt Ehrens op als bondscoach springruiters

Jos Lansink is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse springruiters. De 60-jarige geboren Twent is de opvolger van Rob Ehrens die zestien jaar die functie vervulde. Lansink won in 1992 in Barcelona olympisch goud met de Nederlandse springploeg en bleef ook daarna een succesvol ruiter, die na zijn naturalisatie voor België uitkwam.

“Ik kijk er enorm naar uit om met de Nederlandse ruiters en betrokkenen te mogen samenwerken. Nederland heeft zeer goede ruiters en ik vind het geweldig om dit voor de Nederlandse paardensport te kunnen gaan doen”, liet Lansink via paardensportbond KNHS weten.

Lansink runt tegenwoordig in België zijn eigen sport- en trainingsstal. Tot voor kort was Nederlander Frank Schuttert één van de succesvolle stalruiters bij Lansink.

Ehrens reageerde eerder teleurgesteld op zijn gedwongen afscheid. Hij voelde zich “afgeserveerd” door de bond, die vervolgens in gesprek ging met de belangrijkste springruiters over zijn opvolging.