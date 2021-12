Plat voor derde keer Paralympisch Sporter van het Jaar

Jetze Plat is voor de derde keer uitgeroepen tot Paralympisch Sporter van het Jaar. De geboren Amsterdammer veroverde afgelopen zomer op de Paralympische Spelen van Tokio drie gouden medailles in vier dagen tijd: op de triatlon, de tijdrit en de wegwedstrijd. Plat (30) werd in 2017 en 2019 ook al uitgeroepen tot Paralympisch Sporter van het Jaar.

De handbiker kreeg meer stemmen dan rolstoeltennisster Diede de Groot en de Nederlandse rolstoelbasketbalsters. De Groot won dit jaar alle grandslams en goud op de Paralympische Spelen, de zogeheten ‘golden grand slam’. De rolstoelbasketbalsters pakten ook goud in Tokio en wonnen onlangs het EK.

“Jullie verdienen deze allemaal”, zei Plat met de Jaap Eden-award in zijn handen tegen de andere genomineerden in zijn categorie. “Het kon alle kanten op. Ik vind het een hele eer dat ik ‘m mag hebben. Eigenlijk zouden we deze trofee moeten opdelen in drie stukken.”