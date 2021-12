Van der Poel en Van Aert moeten veldrit in Diegem schrappen

De veldrit uit de wedstrijdenreeks Superprestige in het Belgische Diegem op 29 december gaat niet door. Het was een van de crossen waar wereldkampioen Mathieu van der Poel en zijn Belgische rivaal Wout van Aert elkaar zouden treffen. Door de verscherpte coronamaatregelen in België is publiek niet toegestaan. De organisatie zegt niet in staat te zijn het parcours, dat door de dorpskern loopt, af te sluiten.

De avondcross gaat daarom net als vorig jaar niet door. Woensdag besliste de Belgische overheid dat bij sportwedstrijden vanaf zondag geen publiek meer is toegestaan. De organisatoren van de wereldbekercross in Dendermonde op tweede kerstdag hebben nog niet gereageerd op de maatregel. Bij die wedstrijd om de wereldbeker treffen Van der Poel en Van Aert elkaar voor het eerst dit veldritseizoen.