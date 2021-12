Kramer hield zelf vertrouwen in goede prestatie op 5000 meter

Opgelucht en blij was Sven Kramer na zijn 5000 meter op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. De schaatser van Jumbo-Visma eindigde met 6.12,29 als derde, achter Patrick Roest en Jorrit Bergsma, en heeft daarmee een grote kans dat hij zich heeft gekwalificeerd voor de Spelen in China volgend jaar.

“Iedereen weet dat ik geen fantastisch voorseizoen heb gehad, maar een aantal mensen om me heen en ikzelf hebben het vertrouwen gehouden en ook het vertrouwen in eigen kunnen”, zei de 35-jarige viervoudig olympisch kampioen. “Ik ben blij dat ik dat vandaag niet heb geschaad.”

Kramer gaf toe dat hij wel eens minder zenuwachtig aan de start had gestaan. “Ik heb veel bagage in de tas. Soms weegt dat tegen je en soms geeft dat net even wat extra en loop je er wat makkelijker doorheen. Wat de uitslag ook zou zijn geweest – en natuurlijk heb ik nu wat makkelijker praten, achteraf – maar dit was mijn beste rit tot nu toe. De weg is niet altijd geĆ«ffend naar het succes. Soms moet je een paar hobbels over. Na vijftien jaar weet je dat ook wel. Ik heb altijd gedacht: we rekenen 26 december af.”