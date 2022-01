Snowboardster Peperkamp vierde in wereldbeker Calgary

Snowboardster Melissa Peperkamp (17) is als vierde geëindigd bij de eerste wereldbekerwedstrijd slopestyle in het Canadese Calgary. De Nederlandse tiener kwam uit op een score van 63,69 punten. De Japanse Kokomo Murase won de openingswedstrijd met een totaal van 77,58, gevolgd door haar landgenote Miyabi Onitsuka (77,18) en de Canadese Laurie Blouin (75,73).

Voor Peperkamp was het haar beste klassering tot dusver in de wereldbeker. Vorig seizoen eindigde ze in Zwitserland als vijfde. Peperkamp komt in aanmerking voor deelname aan de Winterspelen, komende maand in Beijing.