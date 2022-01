Canadese tennissers verslaan Britten op ATP Cup

De Canadese tennissers hebben op de ATP Cup in Sydney hun eerste overwinning geboekt. Groot-Brittannië werd met 2-1 verslagen, waardoor alle landen in groep C van het relatief nieuwe landentoernooi nu een ontmoeting hebben gewonnen.

Dan Evans zette de Britten op voorsprong met een zege op Denis Shapovalov (6-4 6-4), waarna Félix Auger-Aliassime de Canadezen op gelijke hoogte bracht door Cameron Norrie met 7-6 (4) 6-3 te verslaan. Shapovalov en Auger-Aliassime wonnen vervolgens ten koste van dubbelspecialisten Jamie Murray en Joe Salisbury ook het beslissende dubbelspel: 6-4 6-1.

De Britten treden in Sydney aan zonder Andy Murray, die deze week meedeed aan het ATP-toernooi van Melbourne. Daar werd hij in de eerste ronde verrast door de Argentijn Facundo Bagnis (6-3 5-7 6-3).

Eerder op de dag was Duitsland in dezelfde groep met 2-1 te sterk voor de Verenigde Staten. Alexander Zverev versloeg Taylor Fritz met 6-4 6-4 en zijn landgenoot Jan-Lennard Struff weerstond het servicegeweld van John Isner, die 34 aces sloeg: 7-6 (7) 4-6 7-5.

In groep B was titelhouder Rusland te sterk voor gastland Australië en won Italië van Frankrijk.

De vier groepswinnaars plaatsen zich voor de halve finales. Het toernooi duurt tot en met zondag.