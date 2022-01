Tennisster Osaka viert rentree met moeizame zege in Melbourne

De Japanse tennisster Naomi Osaka heeft in Melbourne haar rentree op de WTA Tour gevierd met een moeizame zege op Alizé Cornet. De als eerste geplaatste Osaka, die voor het eerst sinds de US Open weer in actie kwam, versloeg de Française in de Rod Laver Arena in drie sets: 6-4 3-6 6-3. De 24-jarige Japanse gaf in de tweede set een voorsprong van 3-1 weg.

“Ik maakte veel onnodige fouten, maar dat had ik ook wel verwacht, aangezien dit weer mijn eerste partij was”, zei Osaka, de voormalig nummer 1 van de wereld die is afgezakt naar de dertiende plek. “Ik was heel nerveus.”

De viervoudig grandslamwinnares, die vorig jaar voor de tweede keer de Australian Open won, besloot begin september na haar uitschakeling in de derde ronde van de US Open een pauze te nemen. Osaka onthulde vorig jaar met mentale problemen te kampen. “Ik weet echt niet wanneer ik mijn volgende wedstrijd zal spelen”, verklaarde ze toen in tranen. “Ik denk dat het het beste is dat ik een pauze neem. Als ik een wedstrijd win, ben ik niet eens gelukkig. Het voelt dan eerder als een opluchting. En als ik verlies, ben ik erg droevig. Dat is niet meer normaal.”

In Melbourne, op het voorbereidingstoernooi op de Australian Open, keerde Osaka terug op de baan. “Ik houd van New York, maar de Australian Open is mijn favoriete grandslam. Ik vind het geweldig om hier te spelen.”