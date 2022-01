Japanner Kobayashi wint Vierschansentournee zonder grand slam

De Japanse skispringer Ryoyu Kobayashi heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Vierschansentournee op zijn naam geschreven. De 25-jarige Aziaat won het befaamde toernooi echter niet met een ‘grand slam’ met alle vier de zeges, zoals hij eerder in 2019 deed. De laatste wedstrijd in Bischofshofen werd gewonnen door de Oostenrijker Daniel Huber.

Kobayashi had eerder de zege gepakt in de wedstrijden in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen en de eerste wedstrijd in Bischofshofen, die was gehouden ter vervanging van het afgelaste springen in Innsbruck. In de laatste wedstrijd eindigde hij als vijfde. Met 1162,3 punten bleef de Japanner in het klassement de Noren Marius Lindvik en Halvor Egner Granerud ruim voor.

Huber kwam tot sprongen van 136,5 en 137 meter. Met 286,8 punten won hij voor Granerud en de Duitser Karl Geiger. Geiger was in zijn eerste poging 140,5 meter ver gesprongen, maar bleef in de tweede sprong steken op 132 meter. De Sloveen Lovro Kos, die als negende eindigde, kwam in zijn tweede sprong met 144 meter het verst.

De Pool Kamil Stoch, die vorig jaar voor de derde keer zegevierde in de Vierschansentournee, was na een slechte start al kansloos voor titelprolongatie. Hij kwam in de laatste wedstrijd niet meer in actie.