Nadal bekroont terugkeer met titel in Melbourne

Rafael Nadal heeft zijn terugkeer bekroond met winst van het ATP-toernooi van Melbourne. De Spanjaard versloeg in de finale de Amerikaanse qualifier Maxime Cressy, de nummer 112 van de wereld, met 7-6 (6) 6-3. In de tiebreak van de eerste set werkte Nadal op de service van Cressy een setpunt weg.

De 35-jarige Nadal, de nummer 6 van de wereld, was in mei van vorig jaar voor het laatst de beste op een ATP-toernooi. Bijna acht maanden geleden won hij het masterstoernooi van Rome.

Nadal miste een groot deel van 2021 wegens een voetblessure en in augustus kwam hij voor het laatst in actie. Vorige maand testte Nadal positief op het coronavirus en het was lange tijd onzeker of hij wel naar Melbourne zou afreizen. Op 31 december meldde hij dat hij het tennisjaar toch in Melbourne zou inluiden. “Vertel het aan niemand… Hier ben ik”, schreef de twintigvoudig grandslamwinnaar bij een foto in de Rod Laver Arena.

In dat stadion pakte Nadal de 89e titel uit zijn loopbaan. Hij gaat zich nu voorbereiden op de Australian Open. Dat toernooi begint over ruim een week. Nadal won het eerste grandslamtoernooi van het jaar pas één keer: in 2009.

Gaël Monfils veroverde de titel op het toernooi van Adelaide. In de finale versloeg de als eerste geplaatste Fransman de Rus Karen Chatsjanov met 6-4 6-4.