Schaatser Scheperkamp grijpt net naast titel op 500 meter bij EK

Schaatser Merijn Scheperkamp heeft bij de EK afstanden in Heerenveen zilver gepakt op de 500 meter. De 21-jarige schaatser versloeg in zijn rit landgenoot Dai Dai N’tab met 34,61. In de laatste rit was de Pool Piotr Michalski één honderdste van een seconde sneller. N’tab werd met 34,76 derde.

Kai Verbij kwam in de rit tegen Michalski tot 34,76, maar was vijf duizendsten van een seconde langzamer dan N’tab en greep naast de medailles.

Het is voor Scheperkamp het eerste internationale succes. De 21-jarige schaatser uit de opleidingsploeg van Jumbo-Visma verraste op het olympisch kwalificatietoernooi door de 500 meter te winnen en zich te plaatsen voor de Spelen. Met zilver op deze EK zette hij zijn opgaande lijn voort.

Scheperkamp was in de opening bijna een tiende van een seconde langzamer dan Michalski. Ondanks een goed rondje was het net niet genoeg voor de titel. “Ik ben wel teleurgesteld, Ik ben blij met de tijd die ik heb neergezet, maar één honderdste is altijd zuur”, zei hij. “Als hij me nou met een tiende had verslagen, had ik gedacht, het is van jou. Nu laat ik het gewoon liggen bij de start en dat is gewoon zonde. De start van 9,8 is geen opening die bij mij hoort.”

Op het olympisch kwalificatietoernooi eind december eindigde N’tab als tweede op de 500 meter achter Scheperkamp. Mede door aanwijsplekken van de schaatsbond viel hij net buiten de olympische ploeg. Met zijn bronzen plak pakt hij voor het derde jaar op rij een medaille op een internationaal toernooi. Op de WK afstanden vorig jaar reed hij naar brons en op de EK twee jaar geleden won hij zilver.