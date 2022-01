Bondsarts: Djokovic kan mentale kracht halen uit opsluiting

Hoewel Novak Djokovic bijna vijf dagen opgesloten heeft gezeten in een hotelkamer in Melbourne, rekent bondsarts Babette Pluim van de Nederlandse tennisbond KNLTB op de Australian Open op een scherpe, fitte en vooral getergde Serviër. “Na vijf dagen ben je niet ineens je conditie kwijt. Het is voor Djokovic wel een heel onrustige voorbereiding op de Australian Open. Maar als hij zich ergens druk om maakt, geeft hem dat meestal mentale kracht”, zegt Pluim.

Na een dagenlange opsluiting in een hotel tussen asielzoekers die net als hem Australië in willen, stond Djokovic maandag in de Australische avond dan eindelijk met een racket in zijn handen in een verder lege Rod Laver Arena. Eerder op de dag had de nummer 1 van de wereld de rechtszaak gewonnen die hij had aangespannen tegen het besluit van de Australische autoriteiten om zijn visum in te trekken. Het lijkt erop dat Djokovic nu met een medische vrijstelling toch mag meedoen aan de Australian Open, al kan de minister van Immigratie dat persoonlijk nog verhinderen.

De 34-jarige Serviër, die jaagt op zijn 21e grandslamtitel, stond enkele uren na zijn ‘vrijlating’ op de tennisbaan. “Heel wat tennissers hebben dit afgelopen jaar meegemaakt: in quarantaine moeten en niet normaal kunnen trainen”, zegt Pluim. Ze verwijst naar Botic van de Zandschulp, die vorig jaar bij aankomst in Melbourne twee weken in quarantaine moest. Hij had in het vliegtuig gezeten met iemand die positief testte op het coronavirus. Na twee weken in zijn hotelkamer was Van de Zandschulp in de eerste ronde van de Australian Open kansloos tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz.

“In een hotelkamer kan je in ieder geval nog springen, opdrukken en fysieke oefeningen doen”, zegt sportarts Pluim. “Maar het verschilt per persoon hoe je uit zo’n situatie komt. Als je alleen in quarantaine bent geweest als ‘close contact’ en zelf geen Covid hebt gehad, dan heb je daar niet zoveel last van. Djokovic is ook niet ziek. Een paar dagen zonder training maakt dan niet zo veel uit. Hij zal wel zo snel mogelijk de baan op willen om ritme op te doen. Het is de vraag wat dit hele gebeuren mentaal met hem doet. Maar het mentale aspect is juist de kracht van Djokovic.”