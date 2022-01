Djokovic wint rechtszaak en mag quarantainehotel verlaten

Het lijkt erop dat tennisser Novak Djokovic kan meedoen aan de Australian Open. De Australische rechter die zijn beroep behandelde, oordeelde dat de nummer 1 van de wereld moet worden vrijgelaten uit het hotel waar hij na zijn aankomst in Australië verplicht moest blijven. Hij vernietigde het besluit van de overheid om het visum van de tennisser in te trekken.

De 34-jarige Djokovic zit al enkele dagen in quarantaine in een hotel in Melbourne. De Serviër zag zijn visum bij aankomst in Australië door de douane ingetrokken worden, omdat hij niet zou hebben kunnen aantonen waarom hij over een ‘medische vrijstelling’ beschikte. Met die vrijstelling zou hij zonder vaccinatiebewijs toch kunnen meedoen aan het grandslamtoernooi in Melbourne, dat hij al negen keer won.

De behandeling van de kwestie was live te volgen op internet, maar dat verliep met horten en stoten. Wel werd al snel duidelijk dat rechter Anthony Kelly op de hand was van de tennisser. Hij vroeg zich hardop af wat Djokovic “nog meer had kunnen doen” om aan te tonen dat zijn medische vrijstelling in orde was. Djokovic was volgens zijn advocaten december vorig jaar nog besmet geweest met het coronavirus en had op basis van een herstelbewijs recht op de medische vrijstelling. Medische deskundigen hadden die hem verleend.

Kelly vond het besluit om het visum in te trekken “onredelijk” en oordeelde dat Djokovic binnen 30 minuten moest worden vrijgelaten uit het hotel en zijn paspoort en andere reisdocumenten terug moest krijgen. Ook uitte hij bezwaren tegen het urenlange verhoor dat de tennisser bij aankomst op het vliegveld had moeten ondergaan door de immigratiedienst.

Het is nog even afwachten of Djokovic daadwerkelijk in Australië kan blijven. Advocaten van de federale overheid vertelden in de rechtbank dat de minister van Immigratie gebruik kan maken van zijn persoonlijke bevoegdheid om Djokovic het land uit te zetten. Een woordvoerder van die minister wilde daar kort na de zitting niet op ingaan.