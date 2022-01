Het automerk Maserati, in 1950 met coureur Juan Manuel Fangio winnaar van de Formule 1, gaat in 2023 deelnemen aan de races in de Formule E. Het is dan het eerste Italiaanse merk dat toetreedt tot de wedstrijden met de elektrische bolides.

Topman Davide Grasso kondigde aan dat het 107 jaar oude bedrijf zich meer wil gaan toeleggen op de nieuwe markt van elektronische auto’s. “Want dat is de toekomst. Al onze modellen moeten rond 2025 een elektronische versie hebben.”