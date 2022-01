Djokovic als eerste geplaatst op Australian Open

De organisatie van de Australian Open heeft de plaatsingslijst bekendgemaakt, met Novak Djokovic op nummer 1 bij de mannen. De aanvoerder van de wereldranglijst dwong maandag via een rechtszaak deelname aan het grandslamtoernooi af. De Australische autoriteiten wilden de Servische tennisser het land uitzetten, omdat het bewijs voor zijn medische vrijstelling op het verplichte coronavaccin zou ontbreken.

Djokovic won de Australian Open vorig jaar voor de negende keer. Hij is daarmee de absolute recordhouder in Melbourne. Het is echter nog steeds onzeker of Djokovic vanaf volgende week zijn titel kan verdedigen. De Australische minister van Immigratie heeft de bevoegdheid om het visum van Djokovic alsnog in te trekken. Minister Alex Hawke denkt daar momenteel over na.

De loting voor de Australian Open vindt donderdag plaats. Uit de top 30 van de wereld bij de mannen ontbreken alleen Roger Federer en Dominic Thiem vanwege blessures. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn op basis van hun positie op de wereldranglijst rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi, maar hebben geen geplaatste status. Robin Haase, Tim van Rijthoven en Jesper de Jong proberen via de kwalificaties de Australian Open te halen.

Bij de vrouwen voert de Australische Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, de plaatsingslijst aan. Uit de mondiale top 10 ontbreekt Karolina Pliskova (vijfde) vanwege een blessure. Titelverdedigster Naomi Osaka is als dertiende geplaatst. Arantxa Rus, de nummer 66 van de wereld, weet zich verzekerd van deelname. Richèl Hogenkamp, Indy de Vroome en Arianne Hartono hopen zich te kwalificeren voor het toernooi dat maandag begint.