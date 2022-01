Peterhansel boekt eerste zege in Dakar Rally

St├ęphane Peterhansel heeft in zijn Audi de eerste etappezege in de huidige Dakar Rally binnen. De Fransman won woensdag de tiende etappe. Carlos Sainz (Audi) eindigde als tweede. In de stand blijft Nasser Al-Attiyah (Toyota) comfortabel aan de leiding. Peterhansel moest tien etappes op zijn eerste succes wachten.

Na een goede start bleef hij in het spoor van Carlos Sainz om na 128 kilometer de leiding over te nemen en door te stomen naar de dagzege. Voor de Fransman was het zijn 49e zege bij de auto’s. Daarmee komt hij tot op een ritzege van recordhouder Ari Vatanen. Behalve 49 zeges bij de auto’s won Peterhansel ook 33 etappes bij de motoren.