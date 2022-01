Skiër Meiners mag toch naar Olympische Spelen in Beijing

Skiër Maarten Meiners mag zich opmaken voor zijn debuut op de Olympische Winterspelen. Sportkoepel NOC*NSF heeft zijn voordracht door de Nederlandse Ski Vereniging voor Beijing goedgekeurd. De 29-jarige Meiners zal uitkomen op de reuzenslalom. Hij is met Adriana Jelinkova de tweede Nederlandse deelnemer in China in het alpineskiën.

Meiners voldeed niet aan de prestatie-eisen om een ticket voor Beijing te verdienen: eenmaal top 8 of tweemaal top 16 in een wereldbekerwedstrijd. Hij behaalde wel twee keer de 25e plaats op de geschoonde uitslagenlijst van een wereldbeker en de sportkoepel neemt daar genoegen mee. NOC*NSF vindt met de skibond dat er bijzondere omstandigheden gelden voor de geboren Amersfoorter. Door de uitbraak van het coronavirus kon Meiners zich niet optimaal voorbereiden, omdat veel skigebieden uitsluitend openbleven voor de nationale teams uit de echte skilanden.