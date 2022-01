Drie handballers besmet op EK, team kan spelen tegen Portugal

Drie spelers van het Nederlands mannenteam zijn op het EK in Hongarije besmet met het coronavirus en afgezonderd van de ploeg. De andere spelers testten negatief en kunnen dinsdagavond in Boedapest aantreden voor de derde en laatste groepswedstrijd tegen Portugal. Bij winst is Oranje zeker van een vervolg op het toernooi in de hoofdronde.

Tijdens de testronde op maandag kwamen er positieve uitslagen voor de internationals Robin Schoenaker, Jeffrey Boomhouwer en Florent Bourget. Het drietal vertoont geen symptomen van ziekte, maar is volgens de regels wel in isolatie geplaatst.

Bondscoach Erlingur Richardsson heeft niet meer de mogelijkheid zo snel nog vervangers op te roepen voor het duel met Portugal, dat om 20.30 uur aanvangt. Wel kan hij de meegereisde reserve Niko Blaauw inzetten. De wedstrijdselectie telt daarmee vijftien spelers.