Murray verslaat Georgiër Basilasjvili in vijf sets

Andy Murray heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De 34-jarige Schot was in een partij van vijf sets net wat sterker dan de Georgiër Nikoloz Basilasjvili, die als 21e was geplaatst: 6-1 3-6 6-4 6-7 (5) 6-4. De partij duurde bijna 4 uur.

Murray bereikte vijf keer de finale van de Australian Open, maar hij won het toernooi nog nooit. Vanwege fysieke problemen is de drievoudig grandslamwinnaar op de wereldranglijst uit de top 100 gezakt. Afgelopen weekeinde verloor hij de finale van het toernooi van Sydney.

“Dit is geweldig. Het zijn drie zware jaren voor me geweest”, aldus Murray, die een heupoperatie onderging. “Ik heb veel werk verzet om hier weer terug te komen.”

In de tweede ronde in Melbourne speelt Murray tegen de Japanner Taro Daniel.

Felix Auger-Aliassime had het lastig tegen de Fin Emil Ruusuvuori. De als negende geplaatste Canadees won, na 3 uur en 40 minuten, in vijf sets: 6-4 0-6 3-6 6-3 6-4.