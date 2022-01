US Open-sensatie Raducanu wint debuutpartij Australian Open

De Britse tennisster Emma Raducanu heeft bij haar debuut op de Australian Open de Amerikaanse Sloane Stephens uitgeschakeld. De 19-jarige Raducanu, die vorig jaar tennishistorie schreef door als qualifier het grandslamtoernooi US Open te winnen, versloeg Stephens in drie sets: 6-0 2-6 6-1.

Raducanu had sinds die memorabele zege nog maar twee keer gewonnen en weinig indruk gemaakt, maar in Melbourne toonde ze bij vlagen weer dezelfde topvorm als vorig jaar op Flushing Meadows. Vooral haar returns waren bij tijd en wijle verwoestend.

“Het was een pittige partij voor een eerste ronde. Ik moest voor elk punt werken”, zei Raducanu na afloop van de partij tegen Stephens, die in 2017 de US Open won. “Het was volgens mij een hoogstaande partij met prachtige rally’s. Ik ben blij dat ik door ben”, aldus de als 17e geplaatste Britse, die in de tweede ronde stuit op Danka Kovinic uit Montenegro.