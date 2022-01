Griekspoor verliest in vijf sets in tweede ronde Australian Open

Het is Tallon Griekspoor net niet gelukt om voor het eerst in zijn loopbaan de derde ronde te bereiken van een grandslamtoernooi. De nummer 62 van de wereld verloor in de tweede ronde van de Australian Open in vijf sets van de Spanjaard Pablo Carreño Busta. Het werd 6-3 6-7 (6) 7-6 (3) 3-6 6-4 voor de nummer 19 van de plaatsingslijst. De partij duurde liefst 4 uur en 11 minuten.

Voor Griekspoor – die in de laatste set zeer moeizaam bewoog – was het zijn eerste nederlaag sinds begin september, toen hij op de US Open in drie sets verloor van Novak Djokovic. Hij had 29 wedstrijden op rij gewonnen.

Carreño Busta, een voormalig top 10-speler, reikte twee keer tot de halve finales van een grand slam. In 2017 en 2020 was hij halvefinalist op de US Open.

Griekspoor, die in de eerste ronde een overtuigende zege had geboekt op de Italiaan Fabio Fognini, was voor het eerst rechtstreeks toegelaten tot een grandslamtoernooi.