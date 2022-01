Handballer Steins: we mogen trots zijn op deze unieke prestatie

Handballer Luc Steins kon na de krappe zege in de laatste groepswedstrijd tegen Portugal (32-31), goed voor deelname aan de hoofdronde van het EK in Hongarije en Slowakije, zijn geluk niet op. “We mogen heel trots zijn op deze unieke prestatie”, sprak de spelmaker van Oranje glunderend bij de NOS. “Ik heb ook gezegd tegen de jongens dat ze niet moeten vergeten om heel even te feesten.”

Nooit eerder behoorden de Nederlandse handballers bij de beste twaalf landen van Europa. “Hier hebben we jarenlang gezamenlijk keihard voor gewerkt”, vervolgde Steins, die na afloop van het spannende duel met Portugal tot man van de wedstrijd werd uitgeroepen. “We hebben er met elkaar alles voor over gehad om dit mogelijk te maken. We knokken hard voor elkaar, we doen het als een team. Dit hebben we echt samen gedaan en dat geeft een geweldig gevoel.”

Steins vergat in al zijn euforie zijn onfortuinlijke ploeggenoten niet die na een positieve coronatest bij het EK het duel met Portugal moesten overslaan. Tijdens de testronde op maandag kwamen er positieve uitslagen voor de internationals Robin Schoenaker, Jeffrey Boomhouwer en Florent Bourget. Het drietal vertoont geen symptomen van ziekte, maar is volgens de regels wel in isolatie geplaatst.

“Ik wil de jongens die nu op hun kamer zitten graag nog even bedanken. Ze horen er zeker bij. We hebben de hele dag aan hen gedacht. Ik hoop dat sommige jongens alsnog kunnen aansluiten, want die hebben ook alle stappen met ons doorlopen en verdienen het om dit mee te maken. Hopelijk kunnen ze in de komende vier duels weer aansluiten bij ons.”

Olympisch kampioen Frankrijk is de eerstvolgende tegenstander van Oranje. Die wedstrijd in de hoofdronde is donderdag in Boedapest. De andere landen die Nederland treft zijn titelverdediger Denemarken, Kroatiƫ en Montenegro. De eerste twee van deze poule plaatsen zich voor de halve finales.