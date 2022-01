Osaka vlot naar derde ronde Australian Open

Titelverdedigster Naomi Osaka heeft de derde ronde bereikt op de Australian Open. Tegen de Amerikaanse Madison Brengle was de Japanse tennisster een set oppermachtig, maar kreeg ze het in de tweede set nog knap lastig: 6-0 6-4. Osaka neemt het nu op tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova. Bij winst wacht mogelijk een duel met de Australische Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld.

Osaka had niet meer dan 20 minuten nodig om de eerste set naar zich toe te trekken. Brengle toonde zich opgelucht toen ze eindelijk een game wist te winnen (1-1) en brak haar opponente zelfs in de zevende game. Osaka oogde minder zeker, maar herpakte zich meteen met een break terug. Daarna was het verzet van de Amerikaanse gebroken en benutte Osaka bij 5-4 haar eerste wedstrijdpunt.

Net als in haar partij uit de eerste ronde tegen de Colombiaanse Camila Osorio had Osaka net iets meer dan een uur nodig gehad. Opnieuw had ze een bliksemstart, toen zonder gameverlies tot 5-0, om daarna iets terug te vallen. Over het algemeen was er reden tot tevredenheid voor de huidige nummer 14 van de wereld. “Met name mijn returns gingen goed. Het was nooit mijn sterkste punt, maar we hebben er hard aan gewerkt”, vertelde ze kort na de partij tegen interviewer en oud-tennisser Jim Courier.

De 24-jarige Osaka heeft een moeilijk jaar achter de rug, waarin ze zich na de eerste ronde vanwege mentale problemen terugtrok op Roland Garros en Wimbledon liet schieten. Na verlies in de derde ronde van de US Open nam ze opnieuw een pauze. De voormalig nummer 1 van de wereld verdween uit de top van de wereldranglijst. Haar huidige niveau vergelijken met haar toptijd wilde ze niet. “Daar houd ik niet van. Want ik ben een perfectionist en zou dan zeker niet tevreden zijn. Ik bekijk het nu liever van partij tot partij.”

Met Anisimova treft ze in de derde ronde een speelster in vorm. De Amerikaanse, eerder deze maand winnares van het toernooi van Adelaide, versloeg in de tweede ronde olympisch kampioene Belinda Bencic: 6-2 7-5. De Zwitserse was als 22e geplaatst in Melbourne.