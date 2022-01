Zaalvoetballers beginnen EK in eigen land met zege op Oekraïne

De Nederlandse zaalvoetballers zijn het Europees kampioenschap (futsal EURO 2022) in eigen land begonnen met een opvallende zege. De formatie van bondscoach Max Tjaden versloeg in de Ziggo Dome van Amsterdam Oekraïne met 3-2. De Oost-Europeanen staan aanmerkelijk hoger dan Oranje op de ranking. In de vier voorgaande ontmoetingen zat er voor Nederland niet meer in dan één gelijkspel.

Mikailo Zvarych zette Oekraïne binnen een minuut op voorsprong. Dat deed hij na precies 52 seconden, in een moeilijke openingsfase voor Oranje. De gelijkmaker kwam na rust, op opvallende wijze. Oualid Saadouni scoorde met het hoofd, na een assist van doelman Manuel Kuijk. Met een fraai stiftje maakte Mohamed Attaibi er 2-1 van, in de rebound nadat Mats Velseboer aanvankelijk op de keeper was gestuit.

Said Bouzambou zorgde voor de 3-1. Spelend met ‘vliegende kiep’ kwam Oekraïne door Petro Sjoturma nog terug tot 3-2. Tevfik Ceyar (corona) en Mo Darri (rugblessure) ontbraken bij Nederland.

In dezelfde groep won Portugal, Europees en wereldkampioen, van Servië (4-2). De favoriet is zondag de volgende tegenstander van Oranje.

Het toernooi, met Amsterdam en Groningen als speelsteden, kent zestien deelnemende landen. De finale is op 6 februari in de Ziggo Dome. Er zijn vanwege de coronamaatregelen vooralsnog geen toeschouwers welkom.