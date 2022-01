Tennisster Azarenka gunt Svitolina slechts twee games

Victoria Azarenka heeft zich ten koste van Elina Svitolina geplaatst voor de vierde ronde van de Australian Open. De tennisster uit Belarus gunde de als 15e geplaatste Oekraïense slechts twee games: 6-0 6-2. Het eenzijdige duel duurde slechts 67 minuten.

Azarenka won de eerste acht games van de wedstrijd en maakte indruk in de Rod Laver Arena. Ze sloeg slechts negen onnodige fouten en kwam tot zeventien winners.

De inmiddels 32 jaar oude Azarenka, tegenwoordig de nummer 25 van de wereld, is tweevoudig winnares in Melbourne. Ze won de Australian Open in 2012 en 2013. Vorig jaar verloor ze al in de eerste ronde.

In de tweede partij in de Rod Laver Arena knokte de Tsjechische Barbora Krejcikova zich in drie sets langs Jelena Ostapenko uit Letland. De als vierde geplaatste Krejcikova won met 2-6 6-4 6-4, terwijl ze eerder met 6-2 3-1 achter stond.

Krejcikova won vorig jaar verrassend Roland Garros, Ostapenko won dat toernooi in 2017.