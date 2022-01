Skiester Hector in vorm richting Winterspelen

De Zweedse skiester Sara Hector heeft de laatste reuzenslalom om de wereldbeker voor de Olympische Spelen van Beijing gewonnen. Hector was de beste op de Kronplatz, een berg aan de rand van de Dolomieten. Ze liet de Slowaakse Petra Vlhova en de Fran├žaise Tessa Worley achter zich. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin, de titelverdedigster op de Winterspelen, eindigde als vijfde.

Hector was dit jaar al drie keer de beste in de zes reuzenslaloms om de wereldbeker. Ze leidt het klassement ook. Adriana Jelinkova slaagde er niet in zich te kwalificeren voor de tweede run. De Nederlandse, deelneemster aan de Spelen, kwam in de eerste run tot de 31e tijd.