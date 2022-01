Handballer Sluijters sluit na besmetting weer aan bij Oranje

Handballer Iso Sluijters kan donderdag met Oranje uitkomen in het laatste duel uit de hoofdronde van het EK in Boedapest. Sluijters was een van de vele coronagevallen in de Nederlandse selectie, die het om 18.00 uur opneemt tegen Kroatië. Hij zat zes dagen in isolatie nadat hij vorige week donderdag positief had getest op het virus.

Vanwege eerdere besmettingen zitten Jeffrey Boomhouwer, Dennis Schellekens, Bart Ravensbergen, Rutger ten Velde, Kay Smits, Jasper Adams, Samir Benghanem, keeperstrainer Gerrie Eijlers en bondscoach Erlingur Richardsson nog in quarantaine. Van hen is Boomhouwer donderdag mogelijk ook inzetbaar, mits zijn donderdag afgenomen PCR-test een negatief resultaat geeft.

Oranje maakt nog kans op de derde plaats in de groep. Wanneer Montenegro eerder op de dag wint van IJsland en Nederland zelf wint van Kroatië, komt het op doelsaldo aan. Valt dat uit in het voordeel van Nederland, dan volgt vrijdag nog een duel om de vijfde plaats op het EK.