Barty wint voor eigen publiek Australian Open

De Australische tennisster Ashleigh Barty heeft voor eigen publiek de Australian Open gewonnen. De nummer 1 van de wereld maakte in Melbourne haar favorietenstatus waar door in de finale de Amerikaanse Danielle Collins met 6-3 7-6 (2) te verslaan. In de tweede set maakte Barty een achterstand van 5-1 ongedaan.

Na een uur en 27 minuten maakte Barty het af met een passing met haar forehand, waarna de fans in de volle Rod Laver Arena gek werden van vreugde.

In de tweede set leek het uit te gaan draaien op een beslissende set. Collins dicteerde de rally’s en bij 5-4 stond ze op haar eigen service met 30-0 voor. Ze verloor echter vier punten op rij. In de tiebreak die volgde, liet Barty haar beste tennis zien. Ze liep daarin snel uit naar 4-0 en liet Collins niet meer terugkomen.

Collins kreeg in de eerste set het eerst een breakpoint, op 2-2, maar dat werd door Barty weggeserveerd. Een game later benutte Barty wel haar eerste breakpoint na een afzwaaier van Collins, die een tweede service ver uit sloeg.

Op de belangrijke momenten serveerde Barty sterk en ze sloeg liefst tien aces. Ook sloeg ze dertig winners, tegenover 17 voor Collins.

Voor de 25-jarige Barty is het de derde grandslamtitel uit haar loopbaan. In 2019 was ze de beste op Roland Garros en vorig jaar won ze Wimbledon. Collins (28), de mondiale nummer 30, debuteerde in de eindstrijd van een grandslamtoernooi.

Barty heeft het hele toernooi geen set verloren. In totaal verloor ze in het hele toernooi slechts dertig games. Ze is de eerste Australische winnares sinds 1978, toen Chris O’Neil de titel veroverde.

Naast Serena Williams is Barty nu de enige actieve speelster die op drie verschillende ondergronden een grandslamtitel heeft veroverd.