Familie, vrienden en supporters bewijzen Jansen laatste eer

Familie, vrienden, bekenden en supporters van Feyenoord nemen afscheid van Wim Jansen. Genodigden hebben zich in De Kuip verzameld voor een afscheidsdienst. Fans zijn op weg naar het voorplein van het stadion om het dinsdag op 75-jarige leeftijd overleden clubicoon een laatste eer te bewijzen.

De bedoeling is dat er vanaf daar een erehaag wordt gevormd tot aan het jeugdcomplex Varkenoord, waar Jansen als adviseur en opleider vaak was. De rouwauto begint even voor half drie aan een ereronde, die begint op de buitenring van De Kuip waar foto’s van Jansen uit zijn lange loopbaan bij Feyenoord zullen worden getoond.

Om 14.30 uur bereikt de rouwauto het voorplein voor een afscheidsmoment met supporters. Na de erehaag zijn alleen genodigden welkom op Varkenoord, voor een besloten programma. De familie van Jansen hoopt dat er tijdens het afscheid geen vuurwerk wordt afgestoken.

Jansen won in 1970 met Feyenoord de Europa Cup 1 en de wereldbeker voor clubs. De middenvelder speelde 65 interlands voor het Nederlands elftal, waarmee hij de finales verloor van de WK’s van 1974 en 1978. Hij kwam in 476 officiële wedstrijden uit in het shirt van Feyenoord en scoorde 39 keer. Jansen speelde begin jaren 80, aan het einde van zijn carrière, ook een paar seizoenen bij Ajax. Vorig jaar werd bekend dat hij leed aan dementie.