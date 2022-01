Finale Australian Open kort onderbroken om toeschouwer op de baan

De finale van de Australian Open tussen Rafael Nadal en Daniil Medvedev is kort onderbroken. Een toeschouwer was vanaf de tribune op de baan gesprongen. Op het moment van het voorval leidde Nadal met 5-3 in de tweede set.

De toeschouwer werd direct overmeesterd door een aantal medewerkers van de beveiliging en vrij hardhandig afgevoerd, zo is op beelden te zien. De tribunes van de Rod Laver Arena liggen enkele meters hoger dan de baan.

Na een paar minuten werd het duel hervat. Kort na het voorval verzuimde Nadal de set uit te serveren. Medvedev wist de eerste set met 6-2 te winnen.

Nadal kan in Melbourne zijn 21e grandslamtitel veroveren. Hij heeft er dan één meer dan zijn rivalen Roger Federer en Novak Djokovic.