Zweden voor de vijfde keer Europees kampioen handbal

De handballers van Zweden zijn in Boedapest Europees kampioen geworden. In de finale werd titelverdediger Spanje met 27-26 verslagen dankzij een treffer in de laatste minuut. Zweden is voor de vijfde keer de beste van Europa.

Eerder in het toernooi had Spanje nog met 32-28 van Zweden gewonnen. Nu was het de hele wedstrijd spannend en stond de titelverdediger halverwege nipt voor. Die achterstand wist Zweden in de loop van de tweede helft goed te maken.

De strijd om de derde plaats werd gewonnen door Denemarken. Na een gelijke stand in de reguliere speeltijd bleek de wereldkampioen in de extra tijd sterker dan olympisch kampioen Frankrijk.