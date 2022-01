Extra maatregelen laatste sporters TeamNL die naar China gaan

De laatste groep Nederlandse sporters die woensdag naar de Olympische Spelen gaat, neemt de eerste dagen in Beijing wat extra voorzorgsmaatregelen. “Dat betekent bijvoorbeeld minder contacten en op grotere afstand blijven”, meldt een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF.

De meeste Nederlandse deelnemers aan de Spelen zijn al zo’n vijf dagen in China. Het gaat om ongeveer negentig atleten, coaches en begeleiders. De groep die woensdag als laatste vertrekt, bestaat uit circa vijftien mensen.

NOC*NSF is voorzichtig met de ‘nieuwkomers’ vanwege het coronavirus. Tot dusverre is niemand binnen TeamNL positief getest. Veel andere landen, zoals Rusland, Polen en Canada, zijn wel getroffen.

Inmiddels staat de teller bij de Olympische Spelen op 176 coronagevallen sinds 23 januari. Vanaf dat moment is begonnen met tellen, omdat toen de eerste mensen naar Beijing gingen voor de Spelen die vrijdag beginnen. Nederland doet met 42 atleten mee.

China werkt bij de Spelen met een zogenoemde ‘superbubbel’. De deelnemers en andere betrokkenen zijn afgesloten van de Chinese bevolking. Bij aankomst in Beijing wordt iedereen direct getest op het coronavirus. De positieve gevallen worden in quarantaine gezet, de negatieve gevallen mogen de bubbel in. Vanaf dat moment moet iedereen dagelijks een coronatest doen.