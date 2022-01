Hockeybond betreurt gang van zaken degradatiestrijd in de zaal

Hockeybond KNHB betreurt de manier waarop de nacompetitie in de zaal zondag eindigde. Bij de vrouwenwedstrijd tussen Bloemendaal en Laren besloten beide teams in de slotfase, bij een stand van 4-3, de klok te laten aflopen zonder verder te spelen. Beide teams hadden aan die stand genoeg om in de hoofdklasse te blijven.

Vanaf de tribunes in Den Haag zagen de hockeysters van Ring Pass verbouwereerd toe hoe de speelsters van Bloemendaal en Laren de laatste 1,5 minuut stil bleven staan op het veld, zonder de bal te beroeren. “Onsportief!”, werd vanuit het publiek geroepen. Bloemendaal won met 4-3, waardoor Ring Pass degradeerde.

“De KNHB betreurt de gang van zaken gedurende de wedstrijd tussen Bloemendaal en Laren en heeft contact gehad met Ring Pass”, aldus een woordvoerster van de bond. “De historie heeft helaas uitgewezen – niet alleen in het hockey, maar ook in andere sporten – dat het heel moeilijk is om dit reglementair te voorkomen.”