Klimmen, skateboarden en surfen ook op Spelen van 2028 in LA

Klimmen, skateboarden en surfen maken ook op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles deel uit van het programma. De leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bekrachtigden dat op de 139e IOC-sessie in Beijing, voorafgaand aan de Winterspelen. Klimmen, skateboarden en surfen debuteerden afgelopen jaar in Tokio op het olympische programma en staan daar in 2024 in Parijs ook op.

“Deze sporten zijn gericht op de jeugd, hebben een succesvol debuut gemaakt op de Spelen van Tokio en zijn allemaal diep geworteld in Californië”, aldus het IOC, dat nu 28 sporten op het programma heeft staan voor Los Angeles 2028. Daar komen nog wat sporten bij.

Boksen, gewichtheffen en de moderne vijfkamp staan voorlopig niet op de lijst voor LA, maar hebben wel de mogelijkheid om alsnog te worden toegevoegd. De betreffende internationale sportfederaties moeten het IOC dan wel kunnen overtuigen dat de gewenste hervormingen worden doorgevoerd. De Amerikaanse organisatoren mogen zelf ook sporten aandragen die ze graag op de Spelen van 2028 willen hebben. Het IOC stelt volgend jaar definitief vast welke sporten in LA op het programma staan; daarna wordt nog vastgesteld welke disciplines precies meedoen.

In Tokio werd in 33 sporten gestreden om olympisch goud. Over 2,5 jaar in Parijs maakt breakdance voor het eerst deel uit van het programma. Voetbal staat zoals gebruikelijk op het olympische programma, maar het IOC zegt wel te kijken naar de ontwikkeling van de internationale wedstrijdkalender. IOC-leden zijn kritisch op het plan van de mondiale voetbalbond FIFA om het WK één keer in de twee jaar te gaan houden.