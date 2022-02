Bergsma zoekt goede gevoel voor verrassing op 5000 meter

Schaatser Jorrit Bergsma deed al twee keer mee aan de olympische 10 kilometer, wat goud opleverde bij de Spelen van Sotsji 2014 en vier jaar later zilver in Pyeongchang. Op de 5000 meter doet Bergsma zondag in Beijing voor de tweede keer mee na het brons in Sotsji en is hij opnieuw een van de kanshebbers op eremetaal. “Nils van der Poel is de topfavoriet”, zegt Bergsma over de Zweedse wereldkampioen. “Ik heb hem nog niet verslagen dit seizoen. Maar dit zijn de Olympische Spelen, je weet het niet.”

Bergsma verraste acht jaar geleden bij de Spelen in Rusland door topfavoriet Sven Kramer te verslaan op de 10 kilometer. Dat is ook de afstand die natuurlijk gezien het dichtst bij Bergsma ligt, geeft hij zelf toe. “Ik ben een schaatser die in het ritme moet komen. Daar heb je op de 5000 meter minder tijd voor”, zegt hij. Zijn uitslagen op de 5000 meter dit seizoen zijn ook wisselvalliger, al wil dat volgend Bergsma niet zo veel zeggen. “We hebben op veel verschillende banen gereden”, zegt de schaatser die aan het begin van het seizoen een snelle 6.07,30 neerzette in Thialf.

De 36-jarige Fries zegt dat hij nu nog zoekende is. “Je bent altijd op zoek naar het perfecte, bij het schaatsen is het nooit af. Het gaat best goed, maar ik weet gewoon niet wat het waard is. Ik probeer het goede gevoel te vinden. Dat gaat vaak gepaard met ontspanning om van daaruit hard te schaatsen.”

Bergsma geeft toe die onzekerheid te voelen, maar hij zegt die ook nodig te hebben. “Er komt spanning bij kijken, maar die heb ik ook nodig om straks tot het uiterste te gaan. Als je naar alle sporters kijkt, is iedereen toch onzeker. Het moet toch eerst nog even gebeuren. Maar dat is ook nodig om tot een topprestatie te komen.”

Hij vertelt dat therapie hem heeft geholpen om van slaapproblemen door de spanning af te geraken. “Ik heb daar afgelopen jaar veel last van gehad en heb toen ondermaats gereden door gebrek aan slaap. Daardoor stond ik uitgeput aan de start. Voor de wedstrijd is het goed om spanning te voelen, maar je moet het niet midden in de nacht hebben. Als je dan vol adrenaline zit, is je adrenalinevoorraad er doorheen als je moet beginnen aan de wedstrijd. Maar daar ben ik bovenop.”