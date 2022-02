Haase verliest in eerste kwalificatieronde ABN AMRO-toernooi

Robin Haase maakt volgende week niet voor de veertiende keer zijn opwachting in het ABN AMRO World Tennis Tournament. De 34-jarige Haase verloor in de eerste ronde van de kwalificaties met 6-1 7-6 (4) van de Fransman Hugo Gaston, die als nummer 69 van de wereld als eerste geplaatst is in de voorronden. Haase, afgezakt naar plek 250 op de wereldranglijst, had een wildcard nodig om deel te mogen nemen aan de kwalificaties.

Eerder op de dag wist Tim van Rijthoven zich wel te plaatsen voor de tweede en laatste kwalificatieronde. De 24-jarige nummer 244 van de wereld was met 6-4 7-6 (5) te sterk voor de Italiaan Salvatore Caruso, de mondiale nummer 145. Van Rijthoven neemt het zondag tegen de Zwitser Henri Laaksonen op voor een plek in het hoofdtoernooi.

Jesper de Jong en Jelle Sels bleven in de eerste ronde van de kwalificaties steken. De Jong verloor met 7-6 (5) 6-0 van de Tsjech Jiri Lehecka, Sels wist de Fransman Corentin Moutet niet te verrassen (7-6 (11) 6-3).