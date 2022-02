Hewitt houdt Kyrgios buiten Australische tennisploeg in Daviscup

Hoewel Nick Kyrgios onlangs met Thanasi Kokkinakis de Australian Open won, heeft de Australische tennisser geen uitnodiging gekregen voor de ontmoeting met Hongarije in de Daviscup. Captain Lleyton Hewitt selecteerde Kokkinakis juist wel, voor het eerst sinds 2015. Alex de Minaur, Alexei Popyrin, debutant Luke Saville en dubbelspecialist John Peers vormen de rest van de ploeg.

Kyrgios strandde op de Australian Open in het enkelspel in de tweede ronde. De 26-jarige Australiër moest het afleggen tegen de Rus Daniil Medvedev, die uiteindelijk de finale haalde in Melbourne.

Kyrgios vormde in het dubbelspel een spraakmakend en succesvol duo met Kokkinakis. De twee vrienden waren op een wildcard toegelaten en stuntten door, onder luide aanmoedigingen van het Australische publiek, een grandslamtitel te pakken. Het leverde Kokkinakis (25) een terugkeer in de Daviscup-ploeg op. Kyrgios, afgezakt naar plek 122 op de mondiale ranglijst van het enkelspel, komt niet voor in de plannen van voormalig nummer 1 van de wereld Hewitt.

Australië strijdt begin volgende maand in Sydney met Hongarije om een plek in de finaleronde van de Daviscup.