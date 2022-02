Judoka Vermeer pakt brons in Parijs

Judoka Sanne Vermeer heeft op de Grand Slam van Parijs een bronzen plak veroverd. Ze was in de finale van de herkansingen haar landgenote Geke van den Berg de baas.

Vermeer, uitkomend in de klasse tot 63 kilogram, won vorig jaar op alle toernooien waar ze aan meedeed een medaille. In Parijs belandde ze in de herkansingen na een nederlaag in de kwartfinale tegen Nami Nabekura, de Japanse die het toernooi in de Franse hoofdstad won.

Van den Berg ging in de halve finale onderuit tegen Masako Doi, de Japanse die zilver pakte in Parijs.