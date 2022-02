Schouten beleeft olympische droom door geloof in eigen kunnen

Irene Schouten heeft haar droom zien uitkomen door op de eerste dag van de Olympische Spelen het goud te grijpen op de 3000 meter. De Noord-Hollandse moest opboksen tegen de enorme druk, maar door te blijven geloven in eigen kunnen bevestigde Schouten dat ze op dit moment de beste schaatsster is over 3 kilometer.

Het maakte haar intens blij én opgelucht. “Deze droom had ik al van toen ik nog jong was. Dat ik mezelf nu olympisch kampioen kan noemen op een individuele afstand, pakt nooit meer iemand van me af”, zei de 29-jarige schaatsster met een stralende glimlach over haar hele gezicht.

Schouten won dit seizoen alle races op de 3000 en 5000 meter waarin ze van start ging, maar in de aanloop naar de olympische 3 kilometer sloeg de twijfel toch even toe. “Vanmiddag dacht ik nog: misschien was het niet zo handig om het hele voorseizoen zo te rijden. Het gaf deels vertrouwen dat ik met voorsprong won in de wereldbeker terwijl de races niet eens perfect waren. Maar het leverde ook extra druk op.”

Vooral in de uren voorafgaand aan haar eerste race in Beijing was ze heel gespannen geweest. Schouten: “Je rijdt ’s avonds en dan heb je een heel lange dag. Ik lag vanmiddag in bed en dacht: pfff… dit vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik hoopte dat het snel avond was. Ik moest het in mijn hoofd ook niet groter maken dan dat het is. Het is een 3 kilometer en die heb ik al heel vaak gereden en tegen dezelfde mensen.”

Lang dacht Schouten dat andere schaatssters beter waren dan zijzelf. Totdat er ineens een wedstrijd kwam waarin zij de beste was. Volgens de Noord-Hollandse was dat op de NK afstanden in het najaar van 2020, toen ze voor het eerst de titels pakte op de 3000 en 5000 meter. “Toen viel het op z’n plek. Ik denk dat ik het niveau vanaf toen best omhoog heb gehaald. Daarvoor reed iedereen rond de 4 minuten. Die tijd heb ik vorig jaar en dit jaar helemaal niet gereden.”

Ook op de National Speed Skating Oval in Beijing hield Schouten dat geloof. “Ik wist wat voor rondjes ik in de trainingen had gereden, al is een wedstrijd altijd anders. Ik heb me niet super bezig gehouden met wat anderen reden”, zei ze. De snelste tijd tot dan toe van de Canadese Isabelle Weidemann wist ze zelfs niet precies. “Ja rond de 3.58, zoiets. Daar was ik niet echt mee bezig. Ik moest zelf rijden. Dat was ook goed van mezelf.”

Met een olympische titel op zak is de druk er deels af, erkende ze. Maar Schouten wil in Beijing nog meer. “Mijn grootste doel heb ik gehaald en dat is olympisch kampioen worden. Maar ik wil op de 5 kilometer ook een goede rit neerzetten en Weidemann is heel sterk. Dus dat wordt een zware strijd.”