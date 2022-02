Kramer kan olympische titel 5000 meter niet nog eens prolongeren

Schaatser Sven Kramer kan niet meer voor de vierde keer op rij de olympische titel op de 5000 meter veroveren. De kampioen van de Spelen van Vancouver 2010, Sotsji 2014 en Pyeongchang 2018 op deze afstand kwam op de Winterspelen van Beijing in de eerste rit tot een tijd van 6.17,04. De Noor Hallgeir Engebraten dook in de derde rit met 6.09,88 ruim onder de tijd van de 35-jarige Fries, die bezig is aan zijn vijfde en laatste Spelen.

Er volgen nog zeven ritten in de National Speed Skating Oval in Beijing. Patrick Roest rijdt in de laatste rit voor de dweilpauze tegen de Italiaan Andrea Giovannini. Jorrit Bergsma neemt het in de eerste rit na de pauze op tegen de Japanner Seitaro Ichinohe. Topfavoriet Nils van der Poel uit Zweden komt in de laatste rit in actie tegen de Belg Bart Swings.