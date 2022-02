Kramer sluit vijfde olympische 5000 meter af zonder medaille

Op zijn vijfde Olympische Spelen heeft Sven Kramer zijn laatste race op de 5000 meter uit zijn rijke carrière geschaatst. De 35-jarige Fries kwam al in de eerste rit in actie tegen de Deen Viktor Hald Thorup. Zijn tijd van 6.17,04 was bij lange na niet voldoende voor een vierde gouden medaille op rij. Het was in de National Speed Skating Oval voor enkele honderden Chinese toeschouwers een wat vreemd afscheid van ruim zeventien jaar waarin Kramer lang ongenaakbaar was, totdat lichamelijk ongemak daar een einde aan maakte.

Als 19-jarig talent verraste Kramer met zilver op de 5000 meter op de Spelen van Turijn in 2006. Waar huidig chef de mission Carl Verheijen aanvankelijk werd verwacht op het podium vanwege zijn sterke optreden op het kwalificatietoernooi, overvleugelde Kramer zijn oudere ploeggenoot al snel en begon het tijdperk waarin Kramer op de 5 en 10 kilometer het Nederlandse en internationale schaatsen zijn wil oplegde.

Op de Olympische Spelen van 2010 en 2014 was er weinig twijfel wie het goud op de 5000 meter kwam ophalen. Kramer won zowel in Vancouver als Sotsji overtuigend. De olympische 10 kilometer bleek een ander verhaal. Daarop ging het mis in Vancouver door een foute wissel, in 2014 en 2018 werd Kramer geklopt door respectievelijk Jorrit Bergsma en Ted-Jan Bloemen. Op zijn favoriete 5000 meter werd Kramer acht keer wereldkampioen. Bij zijn negen wereldtitels allround en tien Europese titels allround won hij die afstand steeds en in de wereldbeker was hij 34 keer de beste.

Terwijl het lichaam al tegenstribbelde, won Kramer in 2018 nog wel de olympische 5000 meter in een nieuw olympisch record. Drie keer goud op rij, een unieke prestatie in het mannenschaatsen. Zijn deelname aan de 5000 meter in Beijing vond Kramer een bonus, maar hij was wel van zins een goede race te rijden. “Als ik hier mijn beste tijd van het seizoen rijd, moet ik denk ik tevreden zijn”, zei hij vooraf. Dat klonk heel anders dan de Kramer voor wie altijd alleen de winst genoeg was.

Kramer begon goed aan zijn laatste 5000 meter, maar na negen rondjes hoog in de 29 seconden liepen de rondetijden verder op en raakte een tijd om mee te kunnen strijden om de medailles uit zicht. In de derde rit reed de Noor Hallgeir Engebraten veel harder dan de Fries en was het duidelijk dat Kramers vijfde optreden op de 5000 meter geen vijfde medaille ging opleveren.