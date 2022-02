Skiester Shiffrin ‘vol gas’ op jacht naar goud op reuzenslalom

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin weet wat ze maandag op de reuzenslalom moet doen om haar derde gouden medaille op de Olympische Spelen te veroveren. “Het is een korte piste, ik verwacht een tijd onder de 50 seconden. Het wordt dus vol gas, een lange sprint”, zei de 26-jarige Amerikaanse een dag voor het eerste onderdeel voor de alpineskiesters op de Spelen van Beijing.

Shiffrin was vier jaar geleden in Pyeongchang de beste op de reuzenslalom. In 2014, op haar eerste Spelen, won de Amerikaanse de slalom. “Dit wordt een korte reuzenslalom, anders dan we gewend zijn. Je kan je geen fouten permitteren, maar je kan je ook niet inhouden om zo fouten te voorkomen. Je moet vol gas en met grote precisie over deze piste skiĆ«n”, aldus Shiffrin, een van de grootste sterren van de Winterspelen.

De reuzenslalom, met de Nederlandse Adriana Jelinkova als een van de deelneemsters, gaat over twee runs. Bij de tweede race langs de poortjes starten de skiesters in de omgekeerde volgorde van het klassement, met de nummer 30 als eerste. De Slowaakse Petra Vlhova is de grootste concurrente van Shiffrin. In het wereldbekerklassement heeft de Amerikaanse een kleine voorsprong op Vlhova, de wereldkampioene van 2019 op de reuzenslalom.

“Mikaela was lange tijd beter dan ik”, aldus de 26-jarige Slowaakse. “Maar in de laatste jaren heb ik laten zien dat ik haar vaak kan verslaan. We respecteren elkaar, omdat we beiden weten hoe moeilijk het is om de beste ter wereld te worden.”