Duitse Geisenberger wint derde goud op rij bij rodelen

De Duitse Natalie Geisenberger is voor de derde keer op rij olympisch kampioen rodelen geworden. De 34-jarige Geisenberger was na de vier runs in het ijskanaal van Yanqing veruit de snelste. Haar voorsprong op landgenote Anna Berreiter, die het zilver won, was bijna een halve seconde. De bronzen medaille ging naar de Russin Tatjana Ivanova. Zij gaf meer dan een seconde toe op de winnares.

Geisenberger veroverde ook in Pyeongchang 2018 en Sotsji 2014 het goud in het individuele toernooi. In totaal heeft ze nu vijf gouden plakken in het rodelen, want ze heeft ook twee olympische titels in de team relay. De Duitse is ook in het bezit van negen wereldtitels.